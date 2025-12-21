「僕自身、自己PRがあんまり得意じゃないからなぁ。お客は2軒あわせて、年間10組くらいだよ」そう頭をかくのは、俳優の田中要次（62）。長野県木曽町にある実家の蔵と母屋を改装し、ゲストハウスにしたのだ。「蔵は『板倉』という木曽の伝統工法で造られた木造なんだけど、2015年の記録的な大雪で北側の屋根が潰れ、雨が入り込んで倒壊寸前だった。でも、屋根を支える棟木の見事な太さに感激し、なんとかリフォームしようと業