2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（6月22日配信記事を再掲。記事は原文ママ）6月20日、突如発表された、国分太一の無期限活動休止。日本テレビは、複数のコンプライアンス上の問題により、出演番組『ザ！鉄腕！DASH！！』の降板を決定したと発表しているが、具体的な内容はいまだ明かされていない。「発