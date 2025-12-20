三菱は、大幅改良が施された新型「デリカD:5」の予約注文の受付を2025年10月30日から開始しました。 ジャパンモビリティショー2025でプロトタイプが披露されたこともあり、SNSにはすでにデザインや装備などについて多くの感想が投稿されています。 刷新されたタフなスタイルとすっきりしたリアデザインが支持を集める 新型デリカD:5のエクステリアは、フロントグリルや前後バンパーの意匠を大幅に刷新し、従