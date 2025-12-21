第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で、６年連続３９回目の出場となる山梨学院大は、２０１６年以来１０年ぶりのシード権（１０位以内）獲得を目指す。３位で通過した１０月の箱根駅伝予選会では１４人のメンバーに選ばれなかった傳法谷元（でんぽうや・げん、３年）が滑り込みで本戦のメンバー入り。大崎悟史監督（４９）が「１年前には想像できなかった」と驚くチーム一の成長株が、古豪を復活へと導き、珍しい名前を全国