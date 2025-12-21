◆第６２回全国大学ラグビーフットボール選手権大会▽準々決勝京産大２６―２４東海大（２０日・ヤンマースタジアム長居）４試合が行われ、京産大が最大１４点差をひっくり返して東海大を２６―２４で破り、５大会連続の準決勝進出を決めた。ＳＯ奈須貴大（４年）＝光泉カトリック＝のトライとＳＨ高木城治（３年）＝東福岡＝のゴールで、２試合続けてラストプレーで“逆転サヨナラ勝ち”した。１１戦全敗中の準決勝で明大と対