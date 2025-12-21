卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん（３２）が全国各地を訪ねて卓球やスポーツの魅力を伝える「４７都道府県サンクスツアー」第４７弾が２０日、鳥取・米子産業体育館で行われた。サンクスツアーは２０２２年４月１６日に福島県でスタートし、約３年８か月をかけて４７都道府県を回ってきた。現役時代から続けてきた活動が、涙のフィナーレを迎えた。石川さんは４７都道府県で出会った多くの子供たちの笑顔を思