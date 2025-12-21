◆ラグビーリーグワン２部▽第２節花園４０―１０東葛（２０日・東大阪市花園ラグビー場）３季ぶりの１部復帰を目指す花園（旧近鉄）が、クラブ初のリーグワン開幕２連勝を飾った。今季ホーム初戦で６トライを奪い、東葛（旧ＮＥＣ）に４０―１０で快勝。新加入の南アフリカ代表ＳＯマニー・リボック（２８）が、キックパスで先制トライを演出するなど、来日初のフル出場で貢献。チームは首位をキープした。２０２３年Ｗ杯優