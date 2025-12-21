女優の葵わかなが２０日、大阪市内で舞台「２時２２分ゴーストストーリー」の取材会に臨み、ホラーサスペンス作品への出演を「すごく楽しみ」と意気込んだ。２０２１年８月に英ロンドンで初演され、世界各国で上演された作品の、森新太郎氏による日本オリジナル演出。葵は主人公・サム（ＮＥＷＳ・加藤シゲアキ）の妻で一児の母のジェニーという役どころで「３０代前半。母親になりたてで、不安定さというか一種のヒステリッ