◆りそなＢ１リーグ第１５節Ａ東京８１―５９北海道（２０日、トヨタアリーナ東京）レバンガ北海道は敵地でＡ東京に５９―８１で敗れ、連勝は１２で止まった。試合開始前は東地区２位だったが、この日勝利した宇都宮に得失点差で上回られ、３位となった。得点源のＳＧ富永啓生（２４）が武器とする３ポイントシュートは３本放つも成功は０。チームもターンオーバーを１７回喫するなど、相手守備に苦しめられた。リズムがつく