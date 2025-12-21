タレント明石家さんま（70）が20日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。体毛について語った。ヒゲの話題から、アシスタント（ヤン娘。）のモーニング娘。弓桁朱琴が「ヒゲはそんなに（好きじゃない）。自分がすべすべが好きなので」と話すと、さんまは「本当に今、すべすべ、（男女）全員どっちもなりたいんかぁ」と体毛が倦厭される現状にしみじみ。「全身脱毛なんかして良いのか悪いのか。今のところ悪い