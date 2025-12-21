■G?・朝日杯フューチュリティステークス（21日、阪神競馬場・芝1600ｍ）【出馬表】朝日杯フューチュリティステークス東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサーが、GI・朝日杯フューチュリティステークスをデータをもとにズバリ予想。先週から来年の大舞台を目指す2歳限定のG?がスタート。22年のダービー馬で、23年の有馬記念を制したドウデュースや、今年の安田記念とマイルチャンピオンシップを完勝した現役マイル王者・ジャン