Stray Kids（ストレイキッズ）が、今年のK−POPの興行市場で、最も成功したグループとして評価された。米音楽専門メディアのビルボードが15日に発表した「25年K−POPツアー売り上げトップ10（Top 10 Highest Grossing K−Pop Tours of the Year）」で、Stray Kidsのワールドツアー「Dominate」が、1億8570万ドル（約287億3986万円）を稼ぎ、1位となった。韓国通信社ニューシスはこのほど「アジア、欧州、北米、南米などを回り、チ