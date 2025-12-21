【ラ・リーガ】レバンテ 1−1 レアル・ソシエダ（日本時間12月21日／エスタディオ・シウダ・デ・バレンシア）【映像】キャリア初！久保の「ヘディングゴール」レアル・ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、プロキャリア初となるヘディングゴール。今季2点目となる先制弾にファンたちが歓喜している。今月14日にソシエダはセルヒオ・フランシスコ前監督を解任し、Bチームを率いるジョン・アンソテギ氏が暫定監督に就任。