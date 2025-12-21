高校3年間で女子800mの日本記録を2回更新、9月の東京世界陸上にも出場し、世界レベルへの階段を駆け上がっている東大阪大学敬愛高校3年の久保凛（17）。21日に京都で行われる全国高校駅伝は高校のユニホームを着て走る最後の大会となる。去年は2区で16人抜きを見せたスーパー高校生の成長を、独自取材と大会後の言葉で振り返る。（第1回／全2回）女子800m 久保凛、涙も「もっと強くなって、この舞台に戻ってくる」再起、リベンジ誓