タレント明石家さんま（70）が20日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。賞レースの審査員について語った。お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦THE W 2025」で初審査員を務め、「1秒も面白くない」「優勝賞金1000万円にしてはレベルの低い大会」など激辛審査を長尺で行い、強烈な存在感を示した。リスナーから、「もし審査員をするとしたら、ポジティブな“褒