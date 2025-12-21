今オフにMLB復帰を叶えたポンセ(C)Getty Images今オフにKBO（韓国プロ野球）リーグからFAとなり、3年総額3000万ドル（約46億円）でブルージェイズ入りが決まったコディ・ポンセ。31歳の右腕がメジャー復帰を叶えた背景にあるのは、やはり韓国球界での覚醒だ。【動画】審判への礼儀も忘れず…ポンセの投球シーンをチェック22年にパイレーツから日本ハムに入団したポンセは、2024年から楽天でもプレー。しかし、計3年間のNPB通算