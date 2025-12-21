きょうは低気圧や前線が東へ進むため、西日本の雨は午後は次第にやみますが、雨の後は北よりの風が強まる予想です。東日本と北日本は次第に雨脚が強まり、北海道は雪の降る所がありそうです。最高気温は全国的に平年より高く、１１月並みの気温となる所が多いでしょう。福岡などは午後は急速に気温が下がる予想です。あすは北日本で雪や雨の降る所がありますが、次第にやむ見込みです。火曜日は全国的に晴れて、大掃除などにも良さ