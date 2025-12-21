◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が１８３・６８点、合計・２８７・９５点で優勝。父の正和コーチ（５４）と史上初の父子連覇を達成し、父に並ぶ２大会連続の五輪代表に内定した。ＳＰ５位から出た佐藤駿（２１）＝エームサービス