開誠館の点取り屋・ＦＷ田窪悠己（３年）がピッチに戻ってきた。今週の練習から全力疾走できるようになり、「これからアピールしていく」と気を引き締めている。県選手権でエースＦＷとして全４試合に先発して３得点。しかし決勝後の練習で、左足首を痛めてしまった。「むちゃくちゃ焦りました」。トレーナーのサポートを受けて、なんとか全国には間に合いそうだが、休養中のプリンスリーグは１勝１分け１敗で３位から浮上でき