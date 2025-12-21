◆全道高校スケート第２日（２０日、釧路市柳町スピードスケート場）男子２種目と女子１種目が行われた。女子１０００メートルは、１１月のジュニアＷ杯（イタリア）女子５００メートルで金メダルを獲得した帯広三条・奥秋静子（３年）が１分２２秒１１で制し、連覇達成。前日に得意種目の５００メートルで敗れた雪辱を果たした。男子１０００メートルは、白樺学園・久保颯大（３年）が１分１３秒０９で優勝し、３連覇を成し遂げ