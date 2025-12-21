ジャージー姿で、電柱の落書きを消す中学生ら＝１３日、川崎駅近く街の美化とイメージアップにつなげようと、川崎市川崎区内の市立中学校や企業、商店街、町内会の約３２０人が１３日、ＪＲ川崎駅東口一帯で落書きを消す作業を行った。活動は川崎ロータリークラブ（ＲＣ）が呼びかけ、同区や川崎署も協力し、２０１３年５月から続いており、今回で１２回目。出発式で、同ＲＣの中山紳一会長は「街の落書きを放置すると、エス