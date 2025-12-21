ジョイフルがTVアニメ『ONE PIECE』とのコラボキャンペーン第2弾を実施します！2025年12月23日（火）から2026年1月13日（火）までの期間限定で、ジンベエやロビン、チョッパーをテーマにしたオリジナルメニューが登場。さらに、特別ノベルティやSNS企画も盛りだくさん。ご家族や友達と一緒に、美味しさと楽しさ満載のコラボを楽しんでください♪ ジンベエやロビンがテーマ！限定メニューをチ