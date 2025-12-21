【サンパウロ、東京共同】日本政府と南米の関税同盟メルコスル（南部共同市場）は20日、貿易や投資、供給網強化などでの協力を目指す「日・メルコスル戦略的パートナーシップ枠組み」を創設すると発表した。日本政府は初会合を年明けの早い時期に開く方向で調整していると明らかにした。共同声明では、両者が「互いにとって最も重要な経済パートナーの一つであり、経済関係を深化・多様化させる大きな可能性を持っている」と強