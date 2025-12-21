来月下旬に中国へ返還される上野動物園のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」。返還の発表から初めての週末を迎えたきのう、一目でも見ようと、朝から多くの人が訪れました。上野動物園の双子パンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は、来月26日から31日の間に中国へ返還されることが発表されています。きのう、発表から初めての週末を迎えた上野動物園では…記者「朝7時前の寒さの中ですが、既に長い長い行列ができています」朝