12月21日午前1時すぎ、静岡県裾野市水窪にあるアパートで、男性が刃物のようなもので刺される殺人未遂事件がありました。 警察によりますと、刺されたのはベトナム国籍の男性（21）です。 犯人は被害者の知人男性とみられていて、背中付近を刺した後、そのまま現場から逃走したということです。 警察は殺人未遂事件として、逃げた男の行方を追うとともに、事件の詳しい状況を調べています。