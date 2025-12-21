男子第76回女子第37回全国高校駅伝は21日、京都市のたけびしスタジアム京都発着で行われる。20日は同市内で監督会議や開会式が行われ、女子で昨年優勝の長野東・田畑陽菜主将（3年）が選手宣誓を行った。女子800メートルの日本記録保持者で東大阪大敬愛の久保凛（3年）は、昨年と同じ2区（4・0975キロ）でエントリー。野口雅嗣監督は「最後の駅伝ですし、プレッシャーで縛られることなく伸び伸びと楽しんでもらえれば」と話した