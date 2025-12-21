未勝利勝ちから臨むスペルーチェは午後0時12分に阪神に到着した。阿井厩務員は「思ったより落ち着いていました。体重は少し減るか、同じぐらいで出られれば」と目を細めた。前走は控える形からメンバー最速の上がり3F33秒7の末脚でV。「馬の後ろに入って力が抜けたみたい。あの競馬ができたのは良かったです」と振り返った。