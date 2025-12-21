巨人・大勢投手（２６）が２０日、中山とともに都内でトークショーに出席し、来年３月に開催されるＷＢＣについて言及。昨季まで同僚として戦い、オリオールズからＦＡとなっている菅野が侍ジャパンに内定していることを問われると、「僕も菅野さんとやらせていただいているので、そういう機会をつかめたらいいなと思います」と共闘への思いを口にした。日本のライバルとなる米国を筆頭に、多くのスターが立ちはだかるＷＢＣ。