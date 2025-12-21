◆サッカーＳＢＳ杯国際ユース静岡ユース２―１Ｕ―１８豪州（２０日、藤枝総合運動公園サッカー場）静岡ユースがＵ―１８豪州を２―１で破った。前半２分にＦＷ釜下諒（東海大静岡翔洋３年）が先制点を奪うと、同１３分のセットプレーでＭＦ石塚蓮歩（磐田Ｕ―１８、３年）がゴールを決めた。２１日はＵ―１８スペインと対戦する。静岡ユースが先制パンチで波に乗った。決めたのは今大会初先発の釜下だ。前半２分のＣＫの