◇ラグビーリーグワン2部第2節花園近鉄ライナーズ40―10NECグリーンロケッツ東葛（2025年12月20日花園ラグビー場）リーグワン2部の花園は20日、ホーム開幕戦で東葛に40―10で快勝し2連勝とした。前半4分、南アフリカ代表SOリボックの正確なキックパスを右タッチライン際で受けたWTB木村が先制トライ。計6トライを重ねて圧倒した。今季より指揮を執る太田春樹監督は「1トライに抑えられたのはポジティブに考えている」