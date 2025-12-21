DeNAは20日、今季オリオールズ、アストロズでプレーした前レイズ傘下3Aのクーパー・ヒュンメル外野手（31）の獲得を発表した。単年契約で年俸68万ドル（約1億700万円）。今オフの外国人補強はこれで4人目で、野手は初めてとなった。桑原が西武にFA移籍して空いた外野の穴を、スイッチヒッターでカバーする。メジャー通算4シーズンで119試合に出場したヒュンメルは、左翼でダイビングキャッチを見せるなど、気迫を前面に出すプ