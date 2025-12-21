コルテオソレイユは土曜朝、坂路を軽快に駆け上がった。佐藤悠師は「一段、上がった状態。阪神は勝っているコース。センスもあるし、どんな競馬もできる」とほほ笑む。デビュー5戦は異なる競馬場で走り、全て馬券圏内。「違う競馬場でいろんなことを経験したので」と先を見越した起用がG1の大舞台で実を結ぶ可能性は十分ある。