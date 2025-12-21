京王杯2歳S覇者ダイヤモンドノットは雨でタフな馬場状態の坂路を力強く駆け上がった。千引助手は「ここまで順調に来ています。コンスタントに使っているけど、落ち着きがあるのもいいですね」とうなずく。当日の雨予報にも「他が苦にするならいいと思う。枠（10番）も悪くないので、リズム良く運んで力を発揮できれば」とコンビ継続の名手ルメールに託した。