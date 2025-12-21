12月31日（水）18:00〜23:30 日本テレビ系で生放送「ヒロミの大晦日リホーム」。ヒロミがDIYのテクニックで様々なお悩みを解決していく「ヒロミリホーム」。今回は史上最大規模！ヒロミが子どもたちのため、壊れた相撲部屋を大規模リホーム。大晦日にその完成の模様を生放送する。総勢27名の超強力助っ人・情報解禁第2弾！助っ人として、上白石萌歌＆生田斗真、篠原涼子＆小関裕太 豪華俳優陣が続々集結！■篠原涼子＆小関裕太/11