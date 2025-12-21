人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」が来年迎える連載開始50周年を記念して新作アニメプロジェクトを始動することが20日、発表された。タイトルは「新こちら葛飾区亀有公園前派出所」。新作アニメの制作は2016年以来10年ぶり。声優陣を一新し、新キャストは来年9月発表。主人公・両津勘吉は今夏の参院選で初当選したラサール石井氏（70）だったが、後任が注目される。漫画は1976年に「週刊少年ジャンプ」で連載を始め、1