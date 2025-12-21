◇第62回全国大学ラグビー選手権大会準々決勝早大26―21天理大（2025年12月20日ヤンマースタジアム長居）関西王者の天理大は早大に競り負け、2大会ぶりの4強入りを逃した。前半2分にトライを挙げて幸先良く先制したが、26失点と相手の強力な攻撃陣を止められなかった。主将のSO上ノ坊は、14―26で迎えた後半29分にトライを挙げるなど11得点と奮闘。「試合の入りから全員がアクセル全開で戦ってくれた。悔いなく力を出しき