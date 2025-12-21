◇レスリング全日本選手権第3日（2025年12月20日東京・駒沢体育館）女子57キロ級では階級転向後初の全日本出場となったパリ五輪53キロ級金メダルの藤波朱理（22＝日体大）が2試合に勝ち、21日の決勝進出を決めた。藤波は17年9月から続く公式戦の連勝を149まで伸ばし、57キロ級での初頂点に王手をかけた。屶網（なたみ）さら（KeePer技研）との準決勝は7―0の終盤に計4失点。階級変更後10試合目で初の失点となったが、「ま