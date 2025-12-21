8戦目となるキャリア豊富なストームサンダーは坂路をゆったり駆け上がり、ソフトな調整に徹した。前走の東スポ杯2歳Sは後方のまま12着に敗れたが、安達師は「（鞍上の）戸崎君が馬場が硬かったと言っていました。今は（ゲートの）駐立も大丈夫だし、雨が降るのはいいと思います」とジャッジ。予報通り道悪の馬場なら反撃可能だ。