コスモレッドは金曜同様、Bコース（ダート）から坂路で最終調整を済ませた。北出師は「今朝の雰囲気も変わらず順調です」と好況を伝える。先週の阪神JF除外でここへスライド。「阪神JFを目標につくってきた。そのあたりで当日の落ち着きが鍵」とした上で「ジョッキー（藤岡）もいい感触をつかんでくれている」と鞍上に託した。