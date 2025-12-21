ユニークな馬名のカクウチは土曜朝、坂路で気持ちを整えるように調整した。小崎師は「変わらず来ています。速い脚があり、成長していますよ」と穏やかな表情で語った。前走は逃げ切ったが、他馬が速ければ控える競馬もできるタイプ。未勝利V直後で伏兵の域は出ないが、前走と同じコースで場内を沸かす大駆けがあるかもしれない。