カヴァレリッツォは土曜朝、坂路で4F63秒3〜1F14秒1。しまいはスピード感のある走りで、仕上がりの良さが光る。吉岡師は「落ち着きがありますね。阪神に替わりますが力勝負になるコースは向いている」と意気込む。続けて「来年のクラシックにつながるように」と期待を寄せた。C・デムーロとのコンビ継続でG1奪取に挑む。