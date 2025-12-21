大相撲の冬巡業が２０日、東京・町田市で行われ、新大関安青錦（２１）＝安治川＝は「慣れてきた。実感が出てきた」と、新しい地位への順応に手応えを示した。朝稽古では若い衆に胸を出し、自身も関取相手に当たって汗を流した。しこ名がアナウンスされるたびに声援が飛び、午後の土俵入りでも大歓声に包まれた。「注目されているなと感じますし、皆さんの期待にしっかり応えられるようにやりたい」と意気込んだ。大関以上は