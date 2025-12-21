ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」が20日、東京ドームで、自身最多の55万人を動員した5大ドームツアーの最終日を迎えた。高さ20メートル、重さ100トンの巨大セットが30メートル以上も花道を移動するド派手な演出などで沸く中、ヒット曲「ライラック」など23曲を披露した。「絶世生物」を歌唱した時だった。後方に控えていた巨大セットがゆっくりと動き出した。それはツアーテーマでもある「バベルの塔」。会場の声はどよめき