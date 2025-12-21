11月末に京都新馬戦を勝ち上がったレッドリガーレは土曜朝、坂路で体をほぐした。斉藤崇師は「今回はブリンカーを着けていきますが、反応も良くなっています。新馬の時より馬体も中身も良くなっているので」と成長力に目を細める。キャリア1戦でのG1挑戦。「相手が強くなるので、どこまでやれるか」とチャレンジャー精神で挑む。