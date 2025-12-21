「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）男子フリーが行われ、２０２２年北京五輪銀メダリストで、ショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が大会２連覇で２大会連続五輪代表に決定した。２位に佐藤駿（エームサービス・明大）、３位に三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が入り、五輪代表入りを濃厚とした。ペアのＳＰは三浦璃来、木原龍一組（木下グル