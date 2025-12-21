アドマイヤクワッズは発達した後肢が抜群の瞬発力を生み出す。前走はゆったりした身のこなしで振る舞いは古馬のような印象。今回も落ち着いて挑めればOKだ。リアライズシリウスは重厚感のあるパワフルボディーだが身のこなしは軽くてシャープ。前走で新潟までの輸送をこなし、テンションが上がることもないはず。エコロアルバの前走は外めをテンポ良く歩けていた。適度な前進気勢で良く見せる。ダイヤモンドノットの前走は2人