タガノアラリアは坂路で最終調整。西園翔師は「状態は上がってきていると思います。夏と比べても体が大きくなり、成長している」と目を細める。今回が初めてのマイル戦となるが、「しまいの脚はしっかりしている。大崩れしないし、千六でも対応できると思っています」と力を込めた。初コンビを組むジェルーの手綱さばきにも注目だ。