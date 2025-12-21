ホワイトオーキッドは土曜朝、軽めの運動で調整を済ませた。先週の阪神JF抽選除外によるスライドでも藤原師は「ここまで順調に調教を積めているし、いい状態をキープしている」とうなずく。キャリア1戦でG1初挑戦。「2歳でこれからもっと良くなってくる馬だからね。枠（2番）もいいし、頑張ってほしい」と期待を寄せた。