サウジアラビアRCを制した関東馬エコロアルバは土曜正午に阪神入り。行方（なめかた）助手は「落ち着いていました。新馬戦が新潟で輸送減りしなかったので今回も問題なさそう」と報告した。中間の調整過程についても「順調です」と好気配をアピール。「前走を見ても馬場が少し渋るぐらいなら大丈夫」と雨予報も気にしていない。