◇レスリング全日本選手権第3日（2025年12月20日東京・駒沢体育館）男子フリースタイル86キロ級決勝で、五輪3大会代表の高谷惣亮（36＝拓大職）が高橋夢大（24＝三恵海運）を2―2の内容差で下し、3年ぶり13回目の優勝を果たした。36歳のベテラン高谷惣が、健在ぶりを見せつけた。決勝は序盤に2失点し、右足首をひねるアクシデント。棄権が脳裏にちらつくほどの痛みだったが、「（監督を務める拓大の）学生に示しがつかない